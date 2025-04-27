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Продажа домов с садом в Torre Pacheco, Испания

виллы
75
шале
7
бунгало
16
таунхаусы
11
8 объектов найдено
Шале 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Шале 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
$267,466
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Шале 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Шале 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
$247,650
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Таунхаус в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
НОВЫЕ ДОМА В ТОРРЕ-ПАЧЕКО Недавно построенный комплекс из 2 смежных вилл в угловом бунгало и…
$261,621
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Шале 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Шале 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
$221,443
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Шале 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Шале 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
$316,560
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Шале 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Шале 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
$275,937
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Таунхаус в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
ВИЛЛЫ С ТЕРРАСОЙ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ И ПОЛЕМ ДЛЯ ГОЛЬФА РЯДОМ С Roda Роскошный комплекс из 2…
$284,230
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Таунхаус в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
НОВЫЕ ДОМА В ТОРРЕ-ПАЧЕКО Недавно построенный комплекс из 2 смежных вилл в угловом бунгало и…
$231,475
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