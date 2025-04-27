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Продажа домов с гаражом в Torre Pacheco, Испания

виллы
75
шале
7
бунгало
16
таунхаусы
11
4 объекта найдено
Вилла в Torre Pacheco, Испания
Вилла
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Одиночные - семейные виллы в Рольдане, Мурсии, Коста Калиде. Роскошный комплекс односемейных…
$285,153
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Вилла в Torre Pacheco, Испания
Вилла
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 75 м²
Single-family villas in Roldán, Murcia, Costa Cálida A luxury complex of single-family homes…
$375,661
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Вилла в Torre Pacheco, Испания
Вилла
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Villas for sale in Torre Pacheco, Murcia, Costa Calida Independent one-storey houses with a …
$272,613
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Вилла в Torre Pacheco, Испания
Вилла
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Двухквартирные виллы в Долорес, Мурсия, Коста Калида. Роскошный комплекс из 28 одноуровневых…
$287,880
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