Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Torre Pacheco
  5. Шале

Шале с видом на море в Torre Pacheco, Испания

Шале В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 141 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ЛА НУСИИ ~ ~ Новое строительство комфортабельных и роскошных вилл с частными б…
€386,817
Квартира 3 спальни с террасой, с общественным бассейном, с личным бассейном в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с общественным бассейном, с личным бассейном
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
2 виллы с частным бассейном в Пилар-де-ла-Орадада, Коста Бланка Эксклюзивная резиденция, где…
€365,477
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
€280,043
Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 8
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Playa del cura, располагается на 8 этаже. Общая п…
€308,779
Дом 3 спальни с бассейном в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Виллы расположены в Кампоаморе, райском месте для жизни в окружении лимонных и апельсиновых…
€752,096
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной в Torre Pacheco, Испания
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
€260,843
Бунгало 2 спальни с кондиционером, с террасой, с садом в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 2 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Этот жилой район находится менее чем в 1 км от природного парка Салинас в Сан-Педро-дель-Пин…
€182,175
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с садом в Лос-Монтесинос, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с садом
Лос-Монтесинос, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
Вилла класса люкс у озера в Лос Монтесинос - GEO8326 4 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая п…
€499,000
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с террасой в Union Hill-Novelty Hill, США
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с террасой
Union Hill-Novelty Hill, США
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Роскошные просторные апартаменты, расположенные в закрытом охраняемом комплексе, в ра…
€304,067
Вилла 4 спальни с двором, с патио в Guia de Isora, Испания
Вилла 4 спальни с двором, с патио
Guia de Isora, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 364 м²
Роскошный особняк, площадью 364 м2, построенный на южном побережье острова Тенерифе. Располо…
€3,99 млн
Дом 5 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой в Mijas, Испания
Дом 5 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Mijas, Испания
Комнаты 5
Площадь 400 м²
Вилла на продажу в Calahonda, Mijas Costa, с 5 спальня, 4 ванная, 1 ванная комната, 1 туалет…
€1,56 млн
Вилла 3 спальни в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€688,592
Realting.com
Перейти