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Квартиры с террасой в Torre Pacheco, Испания

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21 объект найдено
Квартира 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Apartments for sale in Santa Rosalia Resort, Torre Pacheco The development includes 22 luxur…
$267,161
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Квартира 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
$229,766
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Квартира 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
НОВОЕ ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ В ЧАСТНОМ КОМПЛЕКСЕ В ПРОВИНЦИИ МУРСИЯ Недавно построенный жилой комплекс…
$253,008
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Квартира 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
$267,416
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Квартира 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Апартаменты в Санта-Росалия Резорт, Мурсия, Коста-Калида Есть 6 блоков из 7 квартир, всего 4…
$436,072
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Квартира 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Новая кампания с видом на озеро Санта-Росалия. Есть 6 блоков с 7 квартирами, всего 42 дома. …
$249,670
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Квартира 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Apartments in Santa Rosalia Lake Resort, Murcia This project consists of 42 luxury flats, gr…
$326,045
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Квартира 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Apartments for sale in Santa Rosalia Resort, Torre Pacheco The development includes 22 luxur…
$291,151
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Пентхаус в Torre Pacheco, Испания
Пентхаус
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
НОВОЕ ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ В ЧАСТНОМ КОМПЛЕКСЕ В ПРОВИНЦИИ МУРСИЯ Недавно построенный жилой комплекс…
$354,211
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Квартира 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
В домах есть 2 и 3 спальни и 2 ванные комнаты, а также гаражное место и кладовая в подвале. …
$346,068
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Квартира 1 спальня в Torre Pacheco, Испания
Квартира 1 спальня
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Apartments for sale in Santa Rosalia Resort, Torre Pacheco The development includes 22 luxur…
$217,000
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Квартира 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Апартаменты в Санта-Розалия Резорт, Мурсия Роскошный комплекс, состоящий из 60 квартир, расп…
$380,568
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Квартира 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Apartments in Santa Rosalia Lake Resort, Murcia This project consists of 42 luxury flats, gr…
$292,241
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Квартира 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
В домах есть 2 и 3 спальни и 2 ванные комнаты, а также гаражное место и кладовая в подвале. …
$282,179
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Квартира 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
НОВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В ЧАСТНОМ ЗАКРЫТОМ КУРОРТЕ В ПРОВИНЦИИ МУРСИИ Новый жилой комплекс из 6 бл…
$258,283
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Квартира 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Apartments for sale in Santa Rosalia Resort, Torre Pacheco The development includes 22 luxur…
$299,875
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Квартира 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Апартаменты в Санта-Росалия Резорт, Мурсия, Коста-Калида Есть 6 блоков из 7 квартир, всего 4…
$283,409
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Квартира 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ТОРРЕ-ПАЧЕКО Недавно построенный жилой комплекс с апартаментами в Торре Пач…
$151,805
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Квартира 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Apartments for sale in Santa Rosalia Resort, Torre Pacheco The development includes 22 luxur…
$310,779
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Квартира 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Apartments in Santa Rosalia Resort, Murcia A luxury complex made up of 60 apartments, distri…
$278,066
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Квартира 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
НОВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В ЧАСТНОМ ЗАКРЫТОМ КУРОРТЕ В ПРОВИНЦИИ МУРСИИ Новый жилой комплекс из 6 бл…
$307,808
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