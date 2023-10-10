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Квартиры с видом на море в Torre Pacheco, Испания

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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни у моря в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 3/3
Представляем шикарную квартиру в новом закрытом комплексе в Santa Rosalía.Жилой комплекс нах…
€349,000
Квартира 2 спальни у моря в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 2/3
Представляем квартиру в новом закрытом комплексе в Santa Rosalía.Квартира на первом этаже со…
€265,000
Квартира 2 спальни у моря в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/3
Представляем квартиру в новом закрытом комплексе в Santa Rosalía.Квартира на первом этаже со…
€235,000
Realting.com
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