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Квартиры с гаражом в Torre Pacheco, Испания

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4 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Апартаменты в Санта-Росалия Резорт, Мурсия, Коста-Калида Есть 6 блоков из 7 квартир, всего 4…
$436,072
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Квартира 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
В домах есть 2 и 3 спальни и 2 ванные комнаты, а также гаражное место и кладовая в подвале. …
$346,068
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Квартира 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
В домах есть 2 и 3 спальни и 2 ванные комнаты, а также гаражное место и кладовая в подвале. …
$282,179
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Квартира 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Апартаменты в Санта-Росалия Резорт, Мурсия, Коста-Калида Есть 6 блоков из 7 квартир, всего 4…
$283,409
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