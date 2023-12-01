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Пентхаусы в Толедо, Испания

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни в La Mata, Испания
Пентхаус 3 спальни
La Mata, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус в Ла мата ID D12545
€160,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Толедо, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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