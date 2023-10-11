Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Teulada
  5. Виллы

Виллы с видом на море в Teulada, Испания

Вилла В архив
Очистить
13 объектов найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Teulada, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Teulada, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Этаж 2/2
Вилла на Стадии Строительства в Морайре, Аликанте. Эта вилла с 4 спальнями в Морайре, Теулад…
€2,00 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Teulada, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Teulada, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 356 м²
Стильная Вилла с Современными и Просторными Интерьерами в Морайре, Коста-Бланка Продается ви…
€2,00 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Teulada, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Teulada, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 568 м²
Количество этажей 3
Роскошная Просторная Вилла с Современным Дизайном в Морайре, Коста-Бланка Вилла в Морайре ра…
€3,25 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Teulada, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Teulada, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 559 м²
Этаж 3/3
Готовая к Заселению Вилла с Видом на Море Рядом с Пляжем в Морайре Эта изысканная вилла расп…
€2,18 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Teulada, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Teulada, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Этаж 3
Отдельный Дом в Спокойном Районе Рядом с Пляжем в Морайре, Теулада Этот дом расположен в Мор…
€1,60 млн
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением в Teulada, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением
Teulada, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 692 м²
Этаж 4/4
Вилла с Видом на Море в Морайре с Собственным Садом и Бассейном Эта вилла расположена в 5 ми…
€2,69 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Teulada, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Teulada, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 429 м²
Этаж 3/3
Роскошная Вилла с Личным Бассейном Рядом с Пляжами в Морайре, Теулада Эта вилла расположена …
€2,89 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Teulada, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Teulada, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 896 м²
Этаж 2/2
Отдельная Вилла с Приватной Обстановкой и Невероятным Видом на Море в Морайре, Теулада Роско…
€3,00 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Teulada, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Teulada, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Этаж 2/2
Роскошная Вилла Рядом с Пляжем и Центром Морайры Вилла расположена в Морайре – популярном го…
€1,70 млн
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Teulada, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Teulada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 476 м²
Отдельный дом в Moraira. Менее чем в 2 километрах от Средиземного моря, вы можете найти эту …
€1,15 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Teulada, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Teulada, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 426 м²
Это эксклюзивная роскошная вилла, расположенная в привилегированном районе менее чем в 5 ми…
€1,55 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Teulada, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Teulada, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 442 м²
Отдельный дом в Moraira. Это эксклюзивная роскошная вилла, расположенная в привилегированном…
€1,75 млн
Вилла с кондиционером, с гаражом, с садом в Teulada, Испания
Вилла с кондиционером, с гаражом, с садом
Teulada, Испания
Площадь 341 м²
Красивая вилла с видом на море расположена в небольшом испанском городке Морайра. Жилая площ…
€2,65 млн
Realting.com
Перейти