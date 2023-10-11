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Коммерческая недвижимость с видом на море в Teulada, Испания

1 объект найдено
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Teulada, Испания
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Teulada, Испания
Площадь 39 м²
Великолепный 2-звездочный отель расположен на побережье Морайры, Аликанте, Испания. Отель на…
€3,70 млн
Realting.com
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