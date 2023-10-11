ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Teulada
Бунгало
Бунгало с бассейном в Teulada, Испания
Бунгало
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Бунгало 3 спальни с садом, с Lift, с Pool
Rojales, Испания
3
2
80 м²
Роскошный жилой комплекс, расположенный в гольф-клубе La Marquesa в Рохалесе. Он предлагает …
€448,392
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Orihuela, Испания
2
72 м²
NEW BUILD ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС IN VILLAMARTIN New Build жилой комплекс из 112 очень уютных объект…
€208,052
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
3
2
96 м²
Квартиры с 2 и 3 Спальнями на Эксклюзивном Курорте в Ла-Манга, Коста-Калида Ультрасовременны…
€347,574
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Рохалес, Испания
2
1
76 м²
€175,144
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
4
267 м²
Комплекс находится в престижной урбанизации Кумбре дель Соль. Он состоит из больших участков…
€1,91 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Union Hill-Novelty Hill, США
3
2
105 м²
Ibergolf это жилой комплекс, который включает в себя 40 светлых и просторных таунхаус…
€179,482
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Torre Pacheco, Испания
3
2
70 м²
1/3
Представляем квартиру в новом закрытом комплексе в Santa Rosalía.Квартира на первом этаже со…
€232,556
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
3
2
116 м²
Мы рады представить эту большую и удивительную квартиру в центре Торревьехи Квартира р…
€146,644
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
3
2
70 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС С БУНГАЛО В ЛОС БАЛКОНЕС, ТОРРЕВЬЕХА~ ~ Новый жилой комплекс с великоле…
€222,925
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
2
2
77 м²
€177,668
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Бенитачель, Испания
2
2
155 м²
Продается квартира класса люкс в Кумбре дель Соль. Расположена в урбанизации Кумбре дель Со…
€484,222
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
2
84 м²
NEW BUILD RESIDENTIAL COMPLEX IN PILAR DE LA HORADADA New Build modernstyle residential com…
€254,864
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL