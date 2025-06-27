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Коммерческая недвижимость в Terra Cha, Испания

11 объектов найдено
Коммерческое помещение 65 м² в Abadin, Испания
Коммерческое помещение 65 м²
Abadin, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Бар – Ресторан расположенный на побережье Коста дель Соль, в Порту Deportivo, центр Марбельи…
$367,305
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Коммерческое помещение 122 м² в Abadin, Испания
Коммерческое помещение 122 м²
Abadin, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Коммерческое помещение в Ломас-де-Кабо-Роиг. Внутри помещения есть обеденный зал, барная сто…
$427,368
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Коммерческое помещение 65 м² в Abadin, Испания
Коммерческое помещение 65 м²
Abadin, Испания
Площадь 65 м²
Бар – Ресторан расположенный на побережье Коста дель Соль в Порту Deportivo, центр Марбельи.…
$367,305
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Коммерческое помещение 147 м² в Abadin, Испания
Коммерческое помещение 147 м²
Abadin, Испания
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 147 м²
Небольшой очаровательный отель расположился недалеко от центра Марбельи, в 600 метрах от пля…
$2,02 млн
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Коммерческое помещение в Abadin, Испания
Коммерческое помещение
Abadin, Испания
Отель в самом центре города Плайя де Аро в 150 метрах от моря. Пять минут пешком до моря и 1…
$11,55 млн
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Коммерческое помещение 124 м² в Abadin, Испания
Коммерческое помещение 124 м²
Abadin, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Коммерческое помещение в Агуамарина, Кабо-Роиг, побережье Ориуэла-Коста.Обеденный зал, барна…
$576,369
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Коммерческое помещение 412 м² в Abadin, Испания
Коммерческое помещение 412 м²
Abadin, Испания
Площадь 412 м²
Помещение в центре МарбельиПомещение площадью 412 м2 может стать идеальным местом для офиса …
$693,029
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Коммерческое помещение 240 м² в Abadin, Испания
Коммерческое помещение 240 м²
Abadin, Испания
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Ресторан в коммерческом комплексе Лос-Дольсес, Ориуэла-Коста. Ресторан расположен на втором …
$548,648
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Коммерческое помещение в Abadin, Испания
Коммерческое помещение
Abadin, Испания
Кол-во ванных комнат 3
Уютный ресторан, расположенный в районе Ла Майрэна, Марбелья. Потрясающие панорамные виды на…
$519,772
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Коммерческое помещение 115 м² в Abadin, Испания
Коммерческое помещение 115 м²
Abadin, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Коммерческое помещение в Марбелье, офис расположенный на первой линии моря. В помещении боль…
$231,010
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Коммерческое помещение 2 782 м² в Abadin, Испания
Коммерческое помещение 2 782 м²
Abadin, Испания
Кол-во ванных комнат 24
Площадь 2 782 м²
Бутик-отель, расположенный в районе Ла Майрэна, Марбелья.Это уже существующее здание (жилая …
$4,62 млн
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