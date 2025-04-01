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Виллы с террасой в Sitges, Испания

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1 объект найдено
Вилла с балконом, с мебелью, с лифтом в Sitges, Испания
Вилла с балконом, с мебелью, с лифтом
Sitges, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 380 м²
Эксклюзивная вилла расположена в Сиджес, в престижном районе Quint Mar. Дом имеет собственны…
$1,84 млн
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