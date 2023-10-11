ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Sitges
Виллы
Виллы с бассейном в Sitges, Испания
Вилла
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
2
75 м²
Удивительный роскошный дом, готовый к проживанию, расположенный в роскошном районе Баррио-д…
€562,703
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с тренажерным залом, с детской площадкой
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2
2
93 м²
Великолепные апартаменты с видом на море в Villajoyosa - QUA119261 2 спальни, 3 ванные комна…
€321,000
Рекомендовать
Квартира с лифтом, с посудомоечной машиной, с подсобным помещением
Аликанте, Испания
119 м²
Casamayor представляет вам этот красивый дом с высоким потолком с символичным расположением …
€298,867
Рекомендовать
Дом 4 спальни с видом на море, с садом, у моря
Бениса, Испания
4
380 м²
Новый дом с видом на море и город расположен в курортном городке Бениса, Коста Бланка. Обща…
€1,27 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3
3
220 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА~ ~ Новый комплекс таунхаусов с частными бассейнами р…
€434,821
Рекомендовать
Вилла 9 спален с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Испания, Испания
9
1 070 м²
Шикарная вилла 2012 года с изумительным видом на море находится на Майорке всего в нескольк…
€14,95 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
163 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ГОРАДАДА~ ~ Новый жилой комплекс в современном стиле сост…
€312,354
Рекомендовать
Квартира 1 комната с террасой, с холодильником, с плитой
Валенсия, Испания
1
46 м²
Апартаменты в центре Валенсии, в двух минутах ходьбы от центрального вокзала и площади Мэрии…
€234,765
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с парком
Лос-Монтесинос, Испания
4
3
140 м²
Современная Новая вилла у озера в Лос Монтесинос - GEO119423 4 спальни, 3 ванные комнаты. Ко…
€499,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
3
2
92 м²
€207,666
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Casares, Испания
4
2
130 м²
3
Современные Квартиры в Малаге с Террасами в Касаресе. Апартаменты с видом на море расположен…
€753,245
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
4
2
170 м²
Отдельные Виллы с 3-мя Спальнями Рядом со Всеми Удобствами в Сьюдад-Кесада Просторные виллы …
€366,544
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL