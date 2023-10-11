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Жильё с видом на море в Sitges, Испания

дома
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2 объекта найдено
Вилла с видом на море в Sitges, Испания
Вилла с видом на море
Sitges, Испания
Испания Барселона Ситжес Потрясающая вилла от известного архитектора Эта вилла - &nbs…
€9,20 млн
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Sitges, Испания
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Sitges, Испания
Количество спален 6
Площадь 695 м²
Количество этажей 3
Дизайнерская вилла с панорамными видами на море в престижной урбанизации города Ситжес. Расс…
€3,30 млн
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