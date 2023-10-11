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Жильё с видом на горы в Sils, Испания

дома
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2 объекта найдено
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с террасой в Sils, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с террасой
Sils, Испания
Количество спален 4
Площадь 687 м²
Вилла с оригинальным дизайном, построенная по последним мировым стандартам в элитной гольф-р…
€1,98 млн
Дом 4 комнаты с парковкой, с кондиционером, с террасой в Sils, Испания
Дом 4 комнаты с парковкой, с кондиционером, с террасой
Sils, Испания
Комнаты 4
Площадь 157 м²
Количество этажей 2
Вашему вниманию предлагаются новые таунхаусы в живописной зоне La Selva на престижном гольф…
Цена по запросу
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