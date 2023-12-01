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Земельные участки в Sils, Испания

1 объект найдено
Земельные участки 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой в Sils, Испания
Земельные участки 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой
Sils, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 385 м²
К продаже предлагаются 2 ровных участка правильной формы на территории лучшего гольф-курорта…
€450,000
в месяц
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