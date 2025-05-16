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Пентхаусы у моря в Sierra de las Nieves, Испания

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1 объект найдено
Пентхаус 4 комнаты в Ojen, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Ojen, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 296 м²
Этаж 3/4
Квартиры с Роскошным Дизайном в Комплексе с Богатыми Удобствами в Марбелье, Охен Новые кварт…
$1,66 млн
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Параметры недвижимости в Sierra de las Nieves, Испания

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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