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Пентхаусы с видом на горы в Sierra de las Nieves, Испания

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2 объекта найдено
Пентхаус 6 комнат в Istan, Испания
Пентхаус 6 комнат
Istan, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 173 м²
Количество этажей 2
Двухуровневый пентхаус в Истане недалеко от Марбельи на Коста-дель-Соль Истан — уютный город…
$346,965
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Пентхаус 4 комнаты в Ojen, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Ojen, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 296 м²
Этаж 3/4
Квартиры с Роскошным Дизайном в Комплексе с Богатыми Удобствами в Марбелье, Охен Новые кварт…
$1,66 млн
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Параметры недвижимости в Sierra de las Nieves, Испания

с видом на море
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