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Пентхаусы в Sierra de las Nieves, Испания

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни с балконом, с садом, с Pool в Ojen, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с садом, с Pool
Ojen, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Апартаменты в Кала де Гольф от 335 000 € до 595 000 €! Новый роскошный комплекс из 54 апарт…
€685,000

Параметры недвижимости в Sierra de las Nieves, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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