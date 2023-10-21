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Коммерческая недвижимость в Sierra de las Nieves, Испания

2 объекта найдено
Коммерческая в Ojen, Испания
Коммерческая
Ojen, Испания
Участок под строительство 9 вилл: 3547м2 под застройку Зрелищные виды. Очень редкая возможно…
€6,45 млн
Коммерческая в Ojen, Испания
Коммерческая
Ojen, Испания
Коммерческий участок, Ла Майрена, Коста дель Соль. Подходит для отелей, спа, домов престарел…
€9,00 млн
Realting.com
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