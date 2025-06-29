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Бунгало в Sierra de las Nieves, Испания

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2 объекта найдено
Бунгало в Istan, Испания
Бунгало
Istan, Испания
Количество спален 3
Площадь 109 м²
Этот новый жилой проект в Истане, Малага, предлагает 24 эксклюзивные квартиры с видом на лес…
$578,752
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Бунгало в Ojen, Испания
Бунгало
Ojen, Испания
Количество спален 2
Площадь 144 м²
В этом потрясающем новом комплексе предлагаются квартиры и пентхаусы с 2 и 3 спальнями, все …
$1,05 млн
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Параметры недвижимости в Sierra de las Nieves, Испания

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