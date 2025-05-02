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Квартиры с видом на горы в Sierra de las Nieves, Испания

двухкомнатные
17
трехкомнатные
12
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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Ojen, Испания
Квартира 3 комнаты
Ojen, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 1/4
Квартиры с Роскошным Дизайном в Комплексе с Богатыми Удобствами в Марбелье, Охен Новые кварт…
$825,514
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Пентхаус 4 комнаты в Ojen, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Ojen, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 296 м²
Этаж 3/4
Квартиры с Роскошным Дизайном в Комплексе с Богатыми Удобствами в Марбелье, Охен Новые кварт…
$1,66 млн
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Квартира 3 комнаты в Ojen, Испания
Квартира 3 комнаты
Ojen, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 4
Квартиры с Роскошным Дизайном в Комплексе с Богатыми Удобствами в Марбелье, Охен Новые кварт…
$825,514
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Квартира 4 комнаты в Ojen, Испания
Квартира 4 комнаты
Ojen, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 1/4
Квартиры с Роскошным Дизайном в Комплексе с Богатыми Удобствами в Марбелье, Охен Новые кварт…
$1,03 млн
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Параметры недвижимости в Sierra de las Nieves, Испания

с террасой
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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