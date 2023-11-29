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Виллы в Sierra de Cadiz, Испания

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3 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Villamartin, Испания
Вилла 4 спальни
Villamartin, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Продаётся вилла в Villamartin в районе Pinada Golf. Общая площадь 165.00 м2, участок 600 м2,…
€529,000
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Вилла 3 спальни в Villamartin, Испания
Вилла 3 спальни
Villamartin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Продаётся дом в Villamartin в районе Villamartín. Общая площадь 80.00 м2, участок 68 м2, дом…
€179,000
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Вилла 5 спален в Arcos de la Frontera, Испания
Вилла 5 спален
Arcos de la Frontera, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
House in Arcos de la Frontera with 571 m2 and land of 1.031 m2. It has 7 bedrooms, 5 bathroo…
€600,000
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Параметры недвижимости в Sierra de Cadiz, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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