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Дуплексы в Sierra de Cadiz, Испания

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1 объект найдено
Дуплекс 2 спальни в Villamartin, Испания
Дуплекс 2 спальни
Villamartin, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Продаётся дуплекс в Villamartin в районе Villamartín. Общая площадь 100.00 м2, состоит из 3 …
€169,000
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Параметры недвижимости в Sierra de Cadiz, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
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