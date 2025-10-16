Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Sierra de Cadiz
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Вид на горы

Коттеджи с видом на горы в Sierra de Cadiz, Испания

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 52 комнаты в Olvera, Испания
Коттедж 52 комнаты
Olvera, Испания
Число комнат 52
Количество спален 52
Кол-во ванных комнат 52
Площадь 4 986 м²
Этаж 3/3
$8,71 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Sierra de Cadiz, Испания

с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти