Квартиры и апартаменты с видом на горы в Sierra de Cadiz, Испания

1 объект найдено
Квартира 52 комнаты в Olvera, Испания
Квартира 52 комнаты
Olvera, Испания
Число комнат 52
Количество спален 52
Кол-во ванных комнат 52
Площадь 4 986 м²
Этаж 3/3
$8,67 млн
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
