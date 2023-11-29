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Квартиры в Sierra de Cadiz, Испания

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Villamartin, Испания
Квартира 2 спальни
Villamartin, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Продается квартира в новом комплексе на первом этаже с участком 288 м2. Пригород Торревьехи …
€278,500
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Параметры недвижимости в Sierra de Cadiz, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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