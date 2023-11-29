Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Sierra de Cadiz

Жильё в Sierra de Cadiz, Испания

Villamartin
4
5 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Villamartin, Испания
Вилла 4 спальни
Villamartin, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Продаётся вилла в Villamartin в районе Pinada Golf. Общая площадь 165.00 м2, участок 600 м2,…
€529,000
Оставить заявку
Вилла 3 спальни в Villamartin, Испания
Вилла 3 спальни
Villamartin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Продаётся дом в Villamartin в районе Villamartín. Общая площадь 80.00 м2, участок 68 м2, дом…
€179,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Villamartin, Испания
Квартира 2 спальни
Villamartin, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Продается квартира в новом комплексе на первом этаже с участком 288 м2. Пригород Торревьехи …
€278,500
Оставить заявку
Дуплекс 2 спальни в Villamartin, Испания
Дуплекс 2 спальни
Villamartin, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Продаётся дуплекс в Villamartin в районе Villamartín. Общая площадь 100.00 м2, состоит из 3 …
€169,000
Оставить заявку
Вилла 5 спален в Arcos de la Frontera, Испания
Вилла 5 спален
Arcos de la Frontera, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
House in Arcos de la Frontera with 571 m2 and land of 1.031 m2. It has 7 bedrooms, 5 bathroo…
€600,000
Оставить заявку

Типы недвижимости в Sierra de Cadiz

дома

Параметры недвижимости в Sierra de Cadiz, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти