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Жилье в Sierra de Cadiz, Испания

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4 объекта найдено
Квартира в Olvera, Испания
Квартира
Olvera, Испания
Откройте для себя красоту Андалусии в отеле Fuente del Pino - уникальная возможность приобре…
$8,67 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира в Villamartin, Испания
Квартира
Villamartin, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Откройте для себя очарование элегантных квартир с живописными видами на природу, расположенн…
$243,133
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Таунхаус в Villamartin, Испания
Таунхаус
Villamartin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Таунхаус в Вильямартине, Ориуэла-Коста. Большой салон, американская кухня, 3 спальни, 3 ванн…
$244,001
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Вилла в Arcos de la Frontera, Испания
Вилла
Arcos de la Frontera, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
House in Arcos de la Frontera with 571 m2 and land of 1.031 m2. It has 7 bedrooms, 5 bathroo…
$633,986
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Параметры недвижимости в Sierra de Cadiz, Испания

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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