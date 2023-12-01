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Коммерческая недвижимость в Севилья, Испания

1 объект найдено
Коммерческая 7 спален с мебелью, с кондиционером, с садом в Севилья, Испания
Коммерческая 7 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Севилья, Испания
Количество спален 7
Площадь 1 200 м²
Эксклюзивный бутик-отель расположен в 30 минутах езды от Севильи, Андалусия, Испания. Бутик-…
€3,50 млн
в месяц
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