Продажа домов в Serrania de Ronda, Испания

Ронда
6
14 объектов найдено
Дом 4 спальни в Ронда, Испания
Дом 4 спальни
Ронда, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 398 м²
Эксклюзивная вилла в Арриате, Ронда. Представляет эту внушительную виллу в Серрания-де-Ронда…
$502,236
Дом 7 спален в Ронда, Испания
Дом 7 спален
Ронда, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 690 м²
Ронда. Необычная недвижимость с несколькими возможностями: Домашний или гостиничный бизнес В…
$496,396
Дом 4 спальни в Cortes de la Frontera, Испания
Дом 4 спальни
Cortes de la Frontera, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Рустик Финка в отдаленном месте. Идеально подходит для любителей природы, семьи и очень спок…
$408,084
Дом 4 спальни в Cortes de la Frontera, Испания
Дом 4 спальни
Cortes de la Frontera, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Рустик Финка в отдаленном месте. Идеально подходит для любителей природы, семьи и очень спок…
$408,084
Дом 2 спальни в Jubrique, Испания
Дом 2 спальни
Jubrique, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Finca - Cortijo, Jubrique, Costa del Sol.2 Спальни, 2 Спальни, Построенные 110 м2, Терраса 2…
$349,786
Дом 7 спален в Ронда, Испания
Дом 7 спален
Ронда, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Дом площадью 360 м2 с помещениями в городе Ронда. На первом этаже есть гараж площадью 120 м2…
$419,743
Дом 4 спальни в Gaucin, Испания
Дом 4 спальни
Gaucin, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Мы представляем впечатляющий отдельно стоящий дом, расположенный в Гауцине, на очень тихой у…
$490,556
Дом 4 спальни в Gaucin, Испания
Дом 4 спальни
Gaucin, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Мы представляем впечатляющий отдельно стоящий дом, расположенный в Гауцине, на очень тихой у…
$490,556
Дом 4 спальни в Cortes de la Frontera, Испания
Дом 4 спальни
Cortes de la Frontera, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Рустик Финка в отдаленном месте. Идеально подходит для любителей природы, семьи и очень спок…
$408,084
Дом 2 спальни в Jubrique, Испания
Дом 2 спальни
Jubrique, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Finca - Cortijo, Jubrique, Costa del Sol.2 Спальни, 2 Спальни, Построенные 110 м2, Терраса 2…
$349,786
