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Пентхаусы в Serra de Tramuntana, Испания

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4 объекта найдено
Пентхаус в Palmanova, Испания
Пентхаус
Palmanova, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 3
Penthouse in Balearic
$626,829
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Пентхаус в Port dAndratx, Испания
Пентхаус
Port dAndratx, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Penthouse in Balearic
$2,68 млн
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Пентхаус в Cala Fornells, Испания
Пентхаус
Cala Fornells, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Представляем вам потрясающий пентхаус-дуплекс в популярном районе Пегуэра, Кальвия. Это прос…
$2,27 млн
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Пентхаус в Palmanova, Испания
Пентхаус
Palmanova, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Nesea II: Современное жилье в ПальмановеNesea II - это новое строящееся жилищное комплекс, в…
$849,069
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Параметры недвижимости в Serra de Tramuntana, Испания

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