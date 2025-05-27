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Замки в Serra de Tramuntana, Испания

Santa Ponsa
34
Andratx
17
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94 объекта найдено
Замок 6 спален в Bendinat, Испания
Замок 6 спален
Bendinat, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 788 м²
Вступите в мир роскошного проживания с этой элегантной виллой, построенной на берегу моря в …
$33,62 млн
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Замок 6 спален в Santa Ponsa, Испания
Замок 6 спален
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 050 м²
Представляем вам роскошную виллу, расположенную на престижном гольф-поле Санта-Понса в желан…
$10,71 млн
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Замок 4 спальни в Bendinat, Испания
Замок 4 спальни
Bendinat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Современная, красиво оформленная вилла в лучшем месте в Коста ден Бланес с величественным ви…
$4,55 млн
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Замок 7 спален в Bendinat, Испания
Замок 7 спален
Bendinat, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 760 м²
Villa in Balearic
$11,28 млн
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Замок 3 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 3 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 375 м²
Villa in Balearic
$2,11 млн
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Замок 6 спален в Port dAndratx, Испания
Замок 6 спален
Port dAndratx, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 691 м²
Этаж 3
Предлагается к продаже новая вилла на великолепной возвышенности в Кала Лламп - Порт Андрач.…
$14,59 млн
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Войдите в роскошную жизнь с этой виллой в стиле Бали, расположенной в самом сердце Санта-Пон…
$3,36 млн
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Замок 4 спальни в Port dAndratx, Испания
Замок 4 спальни
Port dAndratx, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 359 м²
Villa in Balearic
$14,70 млн
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Замок 7 спален в ses Illetes, Испания
Замок 7 спален
ses Illetes, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 911 м²
Villa in Balearic
$6,50 млн
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Замок в Palmanova, Испания
Замок
Palmanova, Испания
Площадь 745 м²
Villa in Balearic
$13,68 млн
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Замок 5 спален в Santa Ponsa, Испания
Замок 5 спален
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Villa in Balearic
$6,27 млн
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Представляем вам потрясающую возможность стать владельцем роскошной виллы в желаемом районе …
$2,27 млн
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Замок 4 спальни в Cala Vinyes, Испания
Замок 4 спальни
Cala Vinyes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 409 м²
Представляем великолепный объект недвижимости, роскошную виллу площадью 409 м2 с большим уча…
$1,93 млн
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Замок 7 спален в Ses Rotes Velles, Испания
Замок 7 спален
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 432 м²
Этаж 3
Villa in Balearic
$1,47 млн
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Замок 4 спальни в ses Illetes, Испания
Замок 4 спальни
ses Illetes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Villa in Balearic
$7,98 млн
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Замок 5 спален в Ses Rotes Velles, Испания
Замок 5 спален
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 313 м²
Эта изысканная семейная вилла расположена в очаровательном жилом районе Коста-де-ла-Кальма, …
$2,04 млн
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Замок 5 спален в Palmanova, Испания
Замок 5 спален
Palmanova, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 626 м²
Представляем вам роскошную виллу, расположенную на одной из лучших улиц в Пальманове, это жи…
$5,64 млн
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Представляем вашему вниманию потрясающую виллу, находящуюся в стадии строительства в желаемо…
$3,36 млн
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Замок 5 спален в Santa Ponsa, Испания
Замок 5 спален
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 666 м²
Добро пожаловать в эту виллу в Санта-Понсе, Кальвия, Майорка! Это потрясающее имущество пред…
$4,84 млн
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Замок 3 спальни в Ses Rotes Velles, Испания
Замок 3 спальни
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Добро пожаловать в эту виллу на прекрасной Коста-де-ла-Кальма, Кальвия, Майорка, Балеарские …
$1,31 млн
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Замок 4 спальни в Serra de Tramuntana, Испания
Замок 4 спальни
Serra de Tramuntana, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 329 м²
Представляем вам очаровательную виллу, расположенную в живописной деревне Кальвия на острове…
$2,22 млн
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Эксклюзивное предложение от Imperial Properties - прекрасная семейная вилла с 4 спальнями, р…
$2,22 млн
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Замок 6 спален в Santa Ponsa, Испания
Замок 6 спален
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Villa in Balearic
$1,94 млн
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Замок 4 спальни в Port dAndratx, Испания
Замок 4 спальни
Port dAndratx, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 528 м²
Villa in Balearic
$12,42 млн
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Замок 6 спален в Santa Ponsa, Испания
Замок 6 спален
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 354 м²
Расположенная на одной из самых красивых улиц Нова Санта Понса, в маленьком, зеленом и очень…
$3,87 млн
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 730 м²
Представляем вашему вниманию потрясающую виллу, находящуюся в стадии строительства в желаемо…
$6,04 млн
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Замок 5 спален в Santa Ponsa, Испания
Замок 5 спален
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Представляем вам очаровательную виллу с большим потенциалом, расположенную в желаемом районе…
$1,20 млн
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Замок 6 спален в Bendinat, Испания
Замок 6 спален
Bendinat, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 550 м²
Добро пожаловать на эту 6-спальную виллу, расположенную в престижном районе Коста д'эн Блане…
$6,27 млн
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Замок 6 спален в Ses Rotes Velles, Испания
Замок 6 спален
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 296 м²
Добро пожаловать на виллу, расположенную в Коста-де-ла-Кальма, Кальвиа, Майорка, Балеарские …
$1,08 млн
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Замок 3 спальни в Bendinat, Испания
Замок 3 спальни
Bendinat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 494 м²
Превосходный дом на продажу в Коста ден Бланес. Вилла была построена на участке площадью 149…
$9,69 млн
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Параметры недвижимости в Serra de Tramuntana, Испания

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