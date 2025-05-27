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Квартиры в Serra de Tramuntana, Испания

Santa Ponsa
22
Andratx
3
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47 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Santa Ponsa, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Добро пожаловать в эту квартиру в Ses Penyes Rotges, расположенную в престижном районе Нова-…
$894,656
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Квартира 3 спальни в Palmanova, Испания
Квартира 3 спальни
Palmanova, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Nesea II: Современное жилье в ПальмановеNesea II - это новое строящееся жилищное комплекс, в…
$826,275
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Квартира 3 спальни в Palmanova, Испания
Квартира 3 спальни
Palmanova, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 218 м²
Этаж 14
Apartments in Balearic
$968,736
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Квартира 4 спальни в Ses Rotes Velles, Испания
Квартира 4 спальни
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Представляем вам эту просторную квартиру на первом этаже, расположенную в сообществе Avintia…
$1,13 млн
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Квартира 4 спальни в Ses Rotes Velles, Испания
Квартира 4 спальни
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Удобно расположенная недалеко от центра Санта-Понсы и всех удобств, в нескольких минутах ход…
$906,053
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Квартира 3 спальни в Santa Ponsa, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Apartments in Balearic
$666,718
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Пентхаус в Palmanova, Испания
Пентхаус
Palmanova, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 3
Penthouse in Balearic
$626,829
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Квартира 4 спальни в Ses Rotes Velles, Испания
Квартира 4 спальни
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Новый комплекс в Санта-Понсе, который будет готов к концу 2023 года, выставлен на продажу. Э…
$1,97 млн
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Пентхаус в Port dAndratx, Испания
Пентхаус
Port dAndratx, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Penthouse in Balearic
$2,68 млн
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Квартира 4 спальни в Ses Rotes Velles, Испания
Квартира 4 спальни
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Новый комплекс в Санта-Понсе, который будет готов к концу 2023 года, уже выставлен на продаж…
$1,77 млн
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Квартира 3 спальни в Bendinat, Испания
Квартира 3 спальни
Bendinat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Добро пожаловать в эту эксклюзивную отдельно стоящую виллу, расположенную в популярном сообщ…
$2,62 млн
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Квартира 4 спальни в Ses Rotes Velles, Испания
Квартира 4 спальни
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Новый комплекс в Санта-Понсе, который будет готов к концу 2023 года, уже выставлен на продаж…
$3,32 млн
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Квартира 4 спальни в Ses Rotes Velles, Испания
Квартира 4 спальни
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 155 м²
Новый комплекс в Санта-Понсе, который будет готов к концу 2023 года, уже выставлен на продаж…
$3,38 млн
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Квартира 3 спальни в Santa Ponsa, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Представляем вам просторный пентхаус в популярном комплексе Flor de Golf, расположенном в оч…
$997,228
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Квартира 2 спальни в Palmanova, Испания
Квартира 2 спальни
Palmanova, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 10
Apartments in Balearic
$682,674
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Квартира 3 спальни в Santa Ponsa, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Этаж 2
Apartments in Balearic
$1,13 млн
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Квартира 4 спальни в Andratx, Испания
Квартира 4 спальни
Andratx, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Просторная роскошная квартира, расположенная в популярном эксклюзивном поселке Zinnia Ocean …
$2,51 млн
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Пентхаус в Cala Fornells, Испания
Пентхаус
Cala Fornells, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Представляем вам потрясающий пентхаус-дуплекс в популярном районе Пегуэра, Кальвия. Это прос…
$2,27 млн
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Квартира 3 спальни в Ses Rotes Velles, Испания
Квартира 3 спальни
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Квартира на продажу в Санта-Понса
$1,92 млн
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Квартира 2 спальни в sa Mola, Испания
Квартира 2 спальни
sa Mola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Эта полностью отреставрированная квартира площадью 112 кв.м в Кала-Лламп, Андрач предлагает …
$1,82 млн
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Квартира 3 спальни в Palmanova, Испания
Квартира 3 спальни
Palmanova, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 221 м²
Apartments in Balearic
$2,12 млн
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Квартира 2 спальни в ses Illetes, Испания
Квартира 2 спальни
ses Illetes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Эта квартира площадью 78 кв.м., отремонтированная в 2024 году, предлагает комфортное простра…
$910,612
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Квартира 2 спальни в Palmanova, Испания
Квартира 2 спальни
Palmanova, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Apartments in Balearic
$667,858
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Квартира 3 спальни в Bendinat, Испания
Квартира 3 спальни
Bendinat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Представляем вашему вниманию удобно расположенную квартиру с 3 спальнями и 2 ванными комната…
$831,973
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Квартира 3 спальни в Santa Ponsa, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Расположенная в престижном районе Nova Santa Ponca на юго-западном побережье Майорки в регио…
$888,958
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Квартира 3 спальни в Sol de Mallorca, Испания
Квартира 3 спальни
Sol de Mallorca, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Apartments in Balearic
$968,736
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Квартира 4 спальни в Sol de Mallorca, Испания
Квартира 4 спальни
Sol de Mallorca, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Исключительно роскошный первый этаж в очень престижном жилом районе на юго-западе острова. В…
$1,08 млн
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Квартира 3 спальни в Peguera, Испания
Квартира 3 спальни
Peguera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Представляем вам трехкомнатную квартиру с двумя ванными комнатами в желаемом районе Пегуэра,…
$1,37 млн
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Квартира 4 спальни в Ses Rotes Velles, Испания
Квартира 4 спальни
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Новый комплекс в Санта-Понсе, который будет готов к концу 2023 года, уже выставлен на продаж…
$1,93 млн
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Квартира 4 спальни в Palmanova, Испания
Квартира 4 спальни
Palmanova, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Apartments in Balearic
$1,33 млн
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Типы недвижимости в Serra de Tramuntana

пентхаусы
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Serra de Tramuntana, Испания

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