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Жильё в Serra de Tramuntana, Испания

Santa Ponsa
62
Andratx
21
159 объектов найдено
Замок 6 спален в Bendinat, Испания
Замок 6 спален
Bendinat, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 788 м²
Вступите в мир роскошного проживания с этой элегантной виллой, построенной на берегу моря в …
$33,62 млн
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Замок 6 спален в Santa Ponsa, Испания
Замок 6 спален
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 050 м²
Представляем вам роскошную виллу, расположенную на престижном гольф-поле Санта-Понса в желан…
$10,71 млн
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Вилла в Santa Ponsa, Испания
Вилла
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 253 м²
Таунхаус с тремя спальнями на продажу в очень престижном районе Лас Терразас, Порт Адриано. …
$1,48 млн
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Замок 4 спальни в Bendinat, Испания
Замок 4 спальни
Bendinat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Современная, красиво оформленная вилла в лучшем месте в Коста ден Бланес с величественным ви…
$4,55 млн
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Квартира 3 спальни в Santa Ponsa, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Добро пожаловать в эту квартиру в Ses Penyes Rotges, расположенную в престижном районе Нова-…
$894,656
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Квартира 3 спальни в Palmanova, Испания
Квартира 3 спальни
Palmanova, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Nesea II: Современное жилье в ПальмановеNesea II - это новое строящееся жилищное комплекс, в…
$826,275
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Замок 7 спален в Bendinat, Испания
Замок 7 спален
Bendinat, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 760 м²
Villa in Balearic
$11,28 млн
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Квартира 3 спальни в Palmanova, Испания
Квартира 3 спальни
Palmanova, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 218 м²
Этаж 14
Apartments in Balearic
$968,736
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Квартира 4 спальни в Ses Rotes Velles, Испания
Квартира 4 спальни
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Представляем вам эту просторную квартиру на первом этаже, расположенную в сообществе Avintia…
$1,13 млн
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Замок 3 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 3 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 375 м²
Villa in Balearic
$2,11 млн
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Квартира 4 спальни в Ses Rotes Velles, Испания
Квартира 4 спальни
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Удобно расположенная недалеко от центра Санта-Понсы и всех удобств, в нескольких минутах ход…
$906,053
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Вилла в Santa Ponsa, Испания
Вилла
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 395 м²
Этаж 2
House in Balearic
$3,93 млн
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Квартира 3 спальни в Santa Ponsa, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Apartments in Balearic
$666,718
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Замок 6 спален в Port dAndratx, Испания
Замок 6 спален
Port dAndratx, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 691 м²
Этаж 3
Предлагается к продаже новая вилла на великолепной возвышенности в Кала Лламп - Порт Андрач.…
$14,59 млн
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Войдите в роскошную жизнь с этой виллой в стиле Бали, расположенной в самом сердце Санта-Пон…
$3,36 млн
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Пентхаус в Palmanova, Испания
Пентхаус
Palmanova, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 3
Penthouse in Balearic
$626,829
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Замок 4 спальни в Port dAndratx, Испания
Замок 4 спальни
Port dAndratx, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 359 м²
Villa in Balearic
$14,70 млн
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Вилла в Bendinat, Испания
Вилла
Bendinat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Откройте для себя воплощение деревенского очарования с помощью этого очаровательного дома в …
$678,115
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Замок 7 спален в ses Illetes, Испания
Замок 7 спален
ses Illetes, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 911 м²
Villa in Balearic
$6,50 млн
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Замок в Palmanova, Испания
Замок
Palmanova, Испания
Площадь 745 м²
Villa in Balearic
$13,68 млн
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Квартира 4 спальни в Ses Rotes Velles, Испания
Квартира 4 спальни
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Новый комплекс в Санта-Понсе, который будет готов к концу 2023 года, выставлен на продажу. Э…
$1,97 млн
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Замок 5 спален в Santa Ponsa, Испания
Замок 5 спален
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Villa in Balearic
$6,27 млн
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Пентхаус в Port dAndratx, Испания
Пентхаус
Port dAndratx, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Penthouse in Balearic
$2,68 млн
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Квартира 4 спальни в Ses Rotes Velles, Испания
Квартира 4 спальни
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Новый комплекс в Санта-Понсе, который будет готов к концу 2023 года, уже выставлен на продаж…
$1,77 млн
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Представляем вам потрясающую возможность стать владельцем роскошной виллы в желаемом районе …
$2,27 млн
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Квартира 3 спальни в Bendinat, Испания
Квартира 3 спальни
Bendinat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Добро пожаловать в эту эксклюзивную отдельно стоящую виллу, расположенную в популярном сообщ…
$2,62 млн
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Квартира 4 спальни в Ses Rotes Velles, Испания
Квартира 4 спальни
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Новый комплекс в Санта-Понсе, который будет готов к концу 2023 года, уже выставлен на продаж…
$3,32 млн
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Замок 4 спальни в Cala Vinyes, Испания
Замок 4 спальни
Cala Vinyes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 409 м²
Представляем великолепный объект недвижимости, роскошную виллу площадью 409 м2 с большим уча…
$1,93 млн
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Замок 7 спален в Ses Rotes Velles, Испания
Замок 7 спален
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 432 м²
Этаж 3
Villa in Balearic
$1,47 млн
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Замок 4 спальни в ses Illetes, Испания
Замок 4 спальни
ses Illetes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Villa in Balearic
$7,98 млн
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