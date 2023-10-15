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Виллы с бассейном в Selva, Испания

Tossa de Mar
3
Льорет-де-Мар
3
Вилла В архив
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1 объект найдено
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с гаражом в Бланес, Испания
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с гаражом
Бланес, Испания
Количество спален 4
Площадь 490 м²
Эксклюзивная вилла, расположенная на первой линии в одном из самых престижных уголков побер…
€3,80 млн

Параметры недвижимости в Selva, Испания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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