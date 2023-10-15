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Жильё с бассейном в Selva, Испания

Льорет-де-Мар
23
Tossa de Mar
8
Sils
3
14 объектов найдено
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с террасой в Sils, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с террасой
Sils, Испания
Количество спален 4
Площадь 687 м²
Вилла с оригинальным дизайном, построенная по последним мировым стандартам в элитной гольф-р…
€1,98 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Льорет-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Льорет-де-Мар, Испания
Комнаты 5
Площадь 453 м²
Этаж 2/2
Продается великолепный дом с 4 спальнями и превосходным видом на море, расположенный в прест…
€850,000
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Tossa de Mar, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Tossa de Mar, Испания
Комнаты 8
Площадь 696 м²
Количество этажей 3
Продается просторный трехэтажный дом с видом на море и горы, расположенный в престижной охра…
€720,000
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Льорет-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Площадь 468 м²
Количество этажей 3
Современный комфортабельный дом со всеми удобствами и с видом на море, расположенный в прест…
€950,000
Квартира 1 спальня с кондиционером, с бассейном, в центре города в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 1 спальня с кондиционером, с бассейном, в центре города
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Этаж 1
Отлично отремонтированная квартира в самом центре Ллорет де Мар, в 100 метрах от моря и мэри…
€85,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Льорет-де-Мар, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Площадь 224 м²
Количество этажей 3
Великолепный комфортабельный трехэтажный дом для постоянного проживания расположен в престиж…
€730,000
Дом 8 спален с парковкой, с балконом, с террасой в Льорет-де-Мар, Испания
Дом 8 спален с парковкой, с балконом, с террасой
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 8
Площадь 630 м²
Количество этажей 3
Отличный дом для большой семьи расположен в 90 метрах (2 минуты пешком) от красивейшего уеди…
€1,60 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Льорет-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Площадь 334 м²
Количество этажей 2
Этот уютный особняк расположен в элитной урбанизации Cala Sant Francesc в городе Бланес, ряд…
€1,85 млн
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Tossa de Mar, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Tossa de Mar, Испания
Количество спален 5
Площадь 425 м²
Количество этажей 2
Современная просторная вилла расположена в престижной урбанизации Santa María de Llorell, ра…
€2,55 млн
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Tossa de Mar, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Tossa de Mar, Испания
Количество спален 5
Площадь 476 м²
Количество этажей 2
Вилла с панорамным видом находится на территории престижной урбанизации Santa Maria de Llore…
€2,50 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с гаражом в Бланес, Испания
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с гаражом
Бланес, Испания
Количество спален 4
Площадь 490 м²
Эксклюзивная вилла, расположенная на первой линии в одном из самых престижных уголков побер…
€3,80 млн
Дом 3 спальни с балконом, с бассейном, с садом в Caldes de Malavella, Испания
Дом 3 спальни с балконом, с бассейном, с садом
Caldes de Malavella, Испания
Комнаты 4
Площадь 596 м²
Количество этажей 2
Продаётся новая вилла постройки 2017 года, расположена на одном из лучших гольф-курортов Евр…
€1,75 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Caldes de Malavella, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Caldes de Malavella, Испания
Комнаты 5
Площадь 265 м²
Дизайнерская вилла в районе L´Alzina , расположенном на престижном гольф-курорте в Кальдес …
€1,80 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном в Caldes de Malavella, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Caldes de Malavella, Испания
Комнаты 5
Площадь 664 м²
Количество этажей 2
Продаётся вилла оригинального дизайна Lavand-Balca, построенная по последним мировым стандар…
Цена по запросу

Типы недвижимости в Selva

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Selva, Испания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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