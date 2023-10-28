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Виллы в Сегрия, Испания

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1 объект найдено
Вилла 5 спален в Сегрия, Испания
Вилла 5 спален
Сегрия, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Продается вилла с 5 спальнями в одном из живописных районов юго-западного побережья острова …
€790,000

Параметры недвижимости в Сегрия, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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