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Виллы с террасой в Santa Pola, Испания

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4 объекта найдено
Вилла в Santa Pola, Испания
Вилла
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Таунхаус с 3 спальнями в Гран Алакант рядом с морем и аэропортом. Двухквартирные дома в совр…
$398,828
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Вилла в Santa Pola, Испания
Вилла
Santa Pola, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Роскошные отдельные шале с 4 спальнями в Гран-Алаканте. Светлый и просторный современный дом…
$556,069
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Вилла в Santa Pola, Испания
Вилла
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
2 / 3 таунхаусы в Гран Алакант, Коста Бланка. Американская кухня ведет в гостиную, где мы мо…
$310,779
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Вилла в Santa Pola, Испания
Вилла
Santa Pola, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Просторная роскошная вилла с 4 спальнями недалеко от пляжа в Гран-Алаканте. Виллы в современ…
$497,754
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