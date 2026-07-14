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Виллы с бассейном в Санта-Пола, Испания

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4 объекта найдено
Вилла 8 комнат в Санта-Пола, Испания
Вилла 8 комнат
Санта-Пола, Испания
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Красивая вилла с частным бассейном, садом и цокольным этажом, расположенная в тихом районе н…
$496,615
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Вилла 4 комнаты в Санта-Пола, Испания
Вилла 4 комнаты
Санта-Пола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Количество этажей 2
Большая семейная вилла с бассейном и огромным участком, расположенная в жилом районе недалек…
$618,051
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Вилла 8 комнат в Санта-Пола, Испания
Вилла 8 комнат
Санта-Пола, Испания
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Количество этажей 2
Красивая вилла с частным бассейном, садом и подвалом, расположенная на тихом участке недалек…
$449,369
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Вилла 7 комнат в Санта-Пола, Испания
Вилла 7 комнат
Санта-Пола, Испания
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Прекрасная вилла на берегу моря с частным бассейном и садом, расположенная в тихом районе не…
$510,348
НДС
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