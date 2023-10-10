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Виллы с видом на море в Santa Pola, Испания

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3 объекта найдено
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, у моря в Santa Pola, Испания
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Вилла Mediterráneo - это жилой комплекс, расположенный в лучшем районе Санта-Пола, всего в …
€198,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, у моря в Santa Pola, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Таунхаусы с 3 спальнями в Гран Алакант недалеко от Аликанте и аэропорта. Двухквартирные дома…
€248,500
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря в Santa Pola, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
2 / 3 таунхаусы в Гран Алакант, Коста Бланка. Американская кухня ведет в гостиную, где мы мо…
€285,000
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