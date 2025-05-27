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Виллы с гаражом в Santa Pola, Испания

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1 объект найдено
Вилла в Santa Pola, Испания
Вилла
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
2 / 3 таунхаусы в Гран Алакант, Коста Бланка. Американская кухня ведет в гостиную, где мы мо…
$310,779
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