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Таунхаусы с садом в Santa Pola, Испания

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3 объекта найдено
Таунхаус в Santa Pola, Испания
Таунхаус
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
БУНГАЛО С ТРЕМЯ СПАЛЬНЯМИ В ЭКСКЛЮЗИВНОМ КОМПЛЕКСЕ в GRAN ALACANT! Откройте для себя этот э…
$306,839
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Таунхаус в Santa Pola, Испания
Таунхаус
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Частный трехместный дом , недалеко от района "Пола Парк" в Гран Плайя. Санта-Пола (Аликанте)…
$183,027
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Таунхаус в Santa Pola, Испания
Таунхаус
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Угловой таунхаус в Аликанте, в городке Гран Алакант , в жилом комплексе Пуэрто Марино . Есл…
$215,218
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