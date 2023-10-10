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Жильё с видом на море в Santa Pola, Испания

квартиры
117
дома
77
90 объектов найдено
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 5/1
Квартиры с Большими Террасами в Частном Комплексе в Санта-Пола, Аликанте Апартаменты находят…
€395,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 5/1
Квартиры с Большими Террасами в Частном Комплексе в Санта-Пола, Аликанте Апартаменты находят…
€580,000
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Пентхаусы на продажу в Санта Пола, Коста Бланка Современное закрытое сообщество, состоящее и…
€520,000
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Пентхаусы на продажу в Санта Пола, Коста Бланка Современное закрытое сообщество, состоящее и…
€395,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 3/2
Квартиры в Комплексе с Прямым Доступом к Пляжу в Гран-Алаканте, Монте-Фаро Предлагаем купить…
€395,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1/2
Квартиры в Комплексе с Прямым Доступом к Пляжу в Гран-Алаканте, Монте-Фаро Предлагаем купить…
€289,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Квартиры в Комплексе с Прямым Доступом к Пляжу в Гран-Алаканте, Монте-Фаро Предлагаем купить…
€325,000
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Продажа квартир в Санта Пола, Коста Бланка Современное закрытое сообщество, состоящее из дом…
€230,000
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с Lift в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с Lift
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Продажа квартир в Санта Пола, Коста Бланка Современное закрытое сообщество, состоящее из дом…
€280,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 5
Квартиры Под Ключ с Видом на Море в Санта-Пола, Аликанте Комплекс расположен в Санта-Поле, К…
€285,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 2/5
Квартиры Под Ключ с Видом на Море в Санта-Пола, Аликанте Комплекс расположен в Санта-Поле, К…
€243,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Этаж 1/2
Квартиры в Комплексе с Прямым Доступом к Пляжу в Гран-Алаканте, Монте-Фаро Предлагаем купить…
€355,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Квартиры в Комплексе с Прямым Доступом к Пляжу в Гран-Алаканте, Монте-Фаро Предлагаем купить…
€340,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 2/2
Просторные Квартиры с Видом на Море Всего в 12 Минутах Езды от Аэропорта Аликанте Гран-Алака…
€270,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Этаж 4
Пентхаусы с Уникальными Видами в Аликанте, Санта-Пола Пентхаусы расположены в Санта-Пола – п…
€369,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 1
Квартиры с Большими Террасами в Частном Комплексе в Санта-Пола, Аликанте Апартаменты находят…
€280,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
Квартиры с Большими Террасами в Частном Комплексе в Санта-Пола, Аликанте Апартаменты находят…
€245,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Апартаменты с видом на море в Гран-Алакант, Аликанте, Ареналес-дель-Соль Iconic - это новый …
€289,000
Таунхаус 3 спальни у моря в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Представляем новый современный таунхаус в пригороде Аликанте в городе Гран Алакант.Таунхаус …
€175,500
Таунхаус 2 спальни у моря в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Представляем новый современный таунхаус в городе Гран Алакант.Таунхаус имеет два уровня и об…
€171,500
Таунхаус 2 спальни у моря в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Представляем новый современный таунхаус в городе Гран Алакант.Таунхаус имеет два уровня и об…
€164,500
Таунхаус 2 спальни у моря в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Представляем новый современный таунхаус в городе Гран Алакант.Таунхаус имеет два уровня и об…
€180,500
Квартира 2 спальни с террасой, с подвалом, у моря в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с подвалом, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Двухуровневая квартира с подвалом на продажу в Gran Alacant. & NBSP; В жилом районе есть зел…
€190,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Апартаменты с видом на море в Гран-Алакант, Аликанте, Аренальс-дель-Соль Iconic - это новый …
€340,000
Таунхаус 2 спальни у моря в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Количество этажей 3
Представляем новый современный таунхаус в городе Гран Алакант.Таунхаус имеет три уровня и об…
€195,000
Дом 3 спальни у моря в Santa Pola, Испания
Дом 3 спальни у моря
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
Количество этажей 3
Представляем новый смежный дом в городе Гран Алакант.Дом, площадью 107 кв. м. На ранней стад…
€278,500
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
€205,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€270,000
Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, у моря в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Квартиры на продажу в Гран Алакант, Коста Бланка. Новый жилой комплекс с 120 квартирами в Ка…
€240,000
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Квартиры на продажу в Гран Алакант, Коста Бланка. Новый жилой комплекс с 120 квартирами в Ка…
€265,000
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