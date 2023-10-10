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Пентхаусы с видом на море в Santa Pola, Испания

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4 объекта найдено
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 5/1
Квартиры с Большими Террасами в Частном Комплексе в Санта-Пола, Аликанте Апартаменты находят…
€395,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 5/1
Квартиры с Большими Террасами в Частном Комплексе в Санта-Пола, Аликанте Апартаменты находят…
€580,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 3/2
Квартиры в Комплексе с Прямым Доступом к Пляжу в Гран-Алаканте, Монте-Фаро Предлагаем купить…
€395,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Этаж 4
Пентхаусы с Уникальными Видами в Аликанте, Санта-Пола Пентхаусы расположены в Санта-Пола – п…
€369,000
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