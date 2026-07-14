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Пентхаусы около гольф-клуба в Санта-Пола, Испания

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1 объект найдено
Пентхаус 3 комнаты в Санта-Пола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Санта-Пола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 2/3
Элегантный пентхаус с частной террасой и парковкой, расположение которого идеально сочетает …
$335,646
НДС
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