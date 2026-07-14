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Пентхаусы с садом в Санта-Пола, Испания

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3 объекта найдено
Пентхаус 3 комнаты в Санта-Пола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Санта-Пола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 2/3
Элегантный пентхаус с частной террасой и парковкой, расположение которого идеально сочетает …
$335,646
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Санта-Пола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Санта-Пола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
Этаж 5/5
Удивительный пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном и потрясающим видом на мо…
$648,457
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Санта-Пола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Санта-Пола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 5/5
Потрясающий пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном и захватывающим видом на м…
$477,810
НДС
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