Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Санта-Пола
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Гараж

Пентхаусы с гаражом в Санта-Пола, Испания

;
Пентхаус Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Санта-Пола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Санта-Пола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Откройте для себя эксклюзивный новый жилой комплекс в Санта-Пола, созданный для тех, кто цен…
$472,127
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Санта-Пола, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Санта-Пола, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Откройте для себя эксклюзивный новострой в Санта Поле, созданный для тех, кто ценит качество…
$370,017
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Санта-Пола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Санта-Пола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Откройте для себя эксклюзивный новый жилой проект в Санта-Поле, созданный для тех, кто ценит…
$444,020
Оставить заявку
Value OneValue One
Пентхаус 3 комнаты в Санта-Пола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Санта-Пола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Откройте для себя эксклюзивный новый жилой комплекс в Санта-Поле, созданный для тех, кто цен…
$444,020
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Санта-Пола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Санта-Пола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Откройте для себя эксклюзивный новый жилой комплекс в Санта-Пола, созданный для тех, кто цен…
$472,127
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Санта-Пола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Санта-Пола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Откройте для себя эту эксклюзивную новостройку в Санта-Поле, созданную для тех, кто ценит ка…
$432,635
Оставить заявку
TekceTekce
Realting.com
Перейти