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Жильё с видом на горы в Santa Pola, Испания

квартиры
117
дома
77
2 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, в хорошем состоянии в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, в хорошем состоянии
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Угловой таунхаус в Аликанте, в городке Гран Алакант , в жилом комплексе Пуэрто Марино . Есл…
€199,900
Квартира 2 спальни с балконом, с террасой, в хорошем состоянии в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с террасой, в хорошем состоянии
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
76 квартир с большими террасами и видом на море в отличном жилом комплексе! Почему этот…
€270,000
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