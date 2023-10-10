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50 объектов найдено
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Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
4
3
145 м²
5
Квартиры Под Ключ с Видом на Море в Санта-Пола, Аликанте Комплекс расположен в Санта-Поле, К…
€285,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Santa Pola, Испания
4
2
105 м²
2
Представляем новый современный таунхаус в пригороде Аликанте в городе Гран Алакант.Таунхаус …
€175,500
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Таунхаус 2 спальни у моря
Santa Pola, Испания
3
2
105 м²
2
Представляем новый современный таунхаус в городе Гран Алакант.Таунхаус имеет два уровня и об…
€171,500
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Santa Pola, Испания
3
1
105 м²
2
Представляем новый современный таунхаус в городе Гран Алакант.Таунхаус имеет два уровня и об…
€164,500
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Santa Pola, Испания
3
2
105 м²
2
Представляем новый современный таунхаус в городе Гран Алакант.Таунхаус имеет два уровня и об…
€180,500
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Santa Pola, Испания
3
2
149 м²
3
Представляем новый современный таунхаус в городе Гран Алакант.Таунхаус имеет три уровня и об…
€195,000
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Дом 3 спальни у моря
Santa Pola, Испания
4
3
108 м²
3
Представляем новый смежный дом в городе Гран Алакант.Дом, площадью 107 кв. м. На ранней стад…
€278,500
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Дом 3 спальни у моря
Santa Pola, Испания
4
3
217 м²
2
Предлагаем вам новую виллу в городе Гран Алакант.Дом состоит из двух этажей площадью 217 кв.…
€505,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Santa Pola, Испания
4
2
94 м²
2
Новый таунхаус в современном комплексе в городе Гран Алакант.Находится в жилом комплексе зак…
€211,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Santa Pola, Испания
4
2
110 м²
2
Новый таунхаус с бассейном в пригороде Аликанте, в городе Гран Алакант.Трехэтажный таунхаус,…
€244,000
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни у моря
Santa Pola, Испания
4
2
63 м²
2
Новое бунгало в городе Гран Алакант.Двухэтажный дом площадью 63 кв. м с тремя спальнями, дву…
€224,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Santa Pola, Испания
3
3
93 м²
2
Предлагаем Вам новый смежный дом с современным дизайном, построенный с использованием высоко…
€291,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Santa Pola, Испания
3
3
93 м²
2
Предлагаем Вам новый смежный дом с современным дизайном, построенный с использованием высоко…
€288,000
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни с террасой, у моря, с кредитом / ипотекой
Santa Pola, Испания
3
1
148 м²
1/2
Предлагаем Вам новый комплекс на первой линии моря возле пляжа el Carabassí в городе Gran Al…
€325,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с террасой, у моря, с Near commercial centres restaurants and other amenities
Santa Pola, Испания
2
1
75 м²
Дуплекс с 2 спальнями рядом с морем в Гран Алакант. Двухэтажные таунхаусы с 1, 2 или 3 спаль…
€112,000
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Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, у моря
Santa Pola, Испания
3
2
95 м²
Вилла Mediterráneo - это жилой комплекс, расположенный в лучшем районе Санта-Пола, всего в …
€198,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, у моря
Santa Pola, Испания
3
2
93 м²
Таунхаусы с 3 спальнями в Гран Алакант недалеко от Аликанте и аэропорта. Двухквартирные дома…
€248,500
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
3
2
93 м²
2 / 3 таунхаусы в Гран Алакант, Коста Бланка. Американская кухня ведет в гостиную, где мы мо…
€285,000
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни с террасой, у моря, с кредитом / ипотекой
Santa Pola, Испания
4
2
200 м²
1/2
Предлагаем Вам новый комплекс на первой линии моря возле пляжа el Carabassí в городе Gran Al…
€499,000
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря, с кредитом / ипотекой
Santa Pola, Испания
3
2
106 м²
1/2
Предлагаем Вам новый комплекс на первой линии моря возле пляжа el Carabassí в городе Gran Al…
€270,000
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни с террасой, у моря, с кредитом / ипотекой
Santa Pola, Испания
3
2
88 м²
2/2
Предлагаем Вам новый комплекс на первой линии моря возле пляжа el Carabassí в городе Gran Al…
€390,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Santa Pola, Испания
4
2
145 м²
Современный таунхаус у моря в городе Santa PolaТаунхаус площадью 145 кв. м. имеет три спальн…
€298,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Santa Pola, Испания
4
2
152 м²
Современный таунхаус в городе Santa Pola в 150 метрах от моряТаунхаус площадью 151,89 кв. м.…
€285,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Santa Pola, Испания
4
2
145 м²
Предложение от застройщика - просторный таунхаус в Santa PolaТаунхаус площадью 145 кв. м. им…
€310,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Santa Pola, Испания
4
2
144 м²
2
Современный таунхаус в городе Santa Pola возле моряТаунхаус площадью 144 кв. м. имеет три сп…
€285,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Santa Pola, Испания
4
2
93 м²
2
Предлагаем Вам новый смежный дом с современным дизайном, построенный с использованием высоко…
€285,000
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
3
2
158 м²
Современный Бунгало в Санта-Поле, Испания - US117302 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ко…
€292,000
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Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
3
2
150 м²
Современный Новый Бунгало в Санта-Поле, до моря 150 м - US117300 3 спальни, 2 ванные комнаты…
€285,000
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Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
3
2
150 м²
Роскошный Бунгало в Санта Пола, Коста Бланка - US117299 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь…
€285,000
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Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
3
2
150 м²
Премиум-класс Бунгало в Санта-Поле, площадь 150 м2 - US117298 3 спальни, 2 ванные комнаты. П…
€285,000
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