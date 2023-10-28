ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Магазин
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Коммерческая
Santa Pola
Магазины
Магазины в Santa Pola, Испания
Магазин
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
1 430 м²
2
Коммерческое Здание Целиком с 13 Помещениями в Картахене, Мурсия Коммерческая недвижимость н…
€1,49 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
1 815 м²
ОписаниеПродажа 5* Бутик-Отеля на Майорке 10 млн евро.Эксклюзивный 5* Отель, входящий в прес…
€10,13 млн
Рекомендовать
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
119 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет этот офис в аренду и продажу площадью 119 м2 в отличном …
€125,929
Рекомендовать
Коммерческая 1 ванная с лифтом
Барселона, Испания
1
897 м²
Продается жилое здание в самом сердце города Барселона - район Ciutat Vella. Отл…
€2,15 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Бенидорм, Испания
14 000 м²
Продаётся коммерческое помещение в Аликанте в районе Centro. Общая площадь 14000.00 м2, сост…
€16,54 млн
Рекомендовать
Офис 1 ванная с кондиционером
Union Hill-Novelty Hill, США
1
115 м²
Коммерческое помещение в Марбелье, офис расположенный на первой линии моря. В помещени…
€187,267
Рекомендовать
Коммерческая
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Испания Каталония, Коста Маресме г.Сан-Поль-де-Мар Ресторан в старой час…
€609,274
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
15 300 м²
ОписаниеПродажа отеля 4* на 220 номеров на первой линии о.Майорка в Испании 95 млн евро. Мес…
€96,23 млн
Рекомендовать
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
104 м²
Коммерческое помещение в ближайшем пригороде Барселоны - Бадалона. Торговая улица с …
€458,803
Рекомендовать
Коммерческая
Барселона, Испания
1 150 м²
Коммерческое помещение в городе Серданьола дель Вальес - пригород Барселоны. Общая …
€2,01 млн
Рекомендовать
Коммерческая с террасой, с Autobus, с Acceso minusvalidos
Аликанте, Испания
106 м²
Коммерческие помещения для продажи в районе Аликанте объединены и с многочисленными магазина…
€138,922
Рекомендовать
Коммерческая
Торревьеха, Испания
85 м²
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе torrevieja. Общая площадь 85.00 м2, с…
€62,012
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL